Der DAX hält sich nach wie vor gut im Aufwärtstrend, an der Wall Street gibt es jedoch stärkere Warnsignale. Der Blick geht Richtung US-Notenbank und mögliche bevorstehende Zinssenkungen. Droht jetzt eine tiefgreifende Zwischenkorrektur? Wie sich der DAX und die US-Märkte in dieser Woche entwickeln könnten, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

