Der DAX dürfte sich am Montag nach seiner schwachen Vorwoche zunächst stabilisieren. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,14 Prozent auf 18.200 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird unverändert erwartet. Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende erholt, aus Asien kamen durchwachsene Signale. Nachdem der DAX jüngst von Höchststand zu Höchststand geeilt war, wurden in der vergangenen Woche die Zinssenkungshoffnungen ...

