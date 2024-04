Nach einer beeindruckenden Rekordserie am deutschen Aktienmarkt hat sich der Wind zuletzt gedreht. Der DAX hat sich dabei von dem nach Ostern erreichten Rekordhoch bei 18.567 Punkten spürbar entfernt. Zum Start in die neue Handelswoche zeichnet sich allerdings ein leichtes Plus von 0,2 Prozent auf 18.194 Zähler ab. Außerdem könnten diese Themen die Kurse beeinflussen.1. Erholung an der Wall StreetAm ...

