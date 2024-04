DJ Zunehmend Zweifel an Fed-Zinssenkungen

Von Eric Wallerstein

NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem der jüngste Arbeitsmarktbericht vom Freitag eine andauernnd starke Konjunktur gezeigt hat, setzen immer mehr Händler darauf, dass die Fed den Leitzins in diesem Jahr nur ein- oder zweimal senken wird. Das sind weniger, als die Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC zuletzt selbst prognostiziert hatten - nämlich drei Schritte. Einige wenige Händler wetten sogar darauf, dass die Zentralbank die Zinssätze beibehalten wird.

Das könnte die aktuelle Aktienmarktrally bedrohen, die auf der Hoffnung beruhte, dass sich die Wirtschaft so weit abschwächen würde, dass die Fed die Leitzinsen vom Mehrjahreshöchststand von über 5 Prozent senken könnte - aber nicht genug, um eine Rezession auszulösen. Stattdessen hat die Aussicht, dass Wachstum und Inflation, die Leitzinsen weit höher halten könnten, die Märkte verunsichert und dem Dow Jones Industrial Average seine schlechteste Woche seit März 2023 beschert. Nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag erholten sich die Aktien zwar wieder etwas, aber der Blue-Chip-Index schloss die Woche mit einem Minus von 2,3 Prozent ab.

Die Anleger werden in dieser Woche mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes am Mittwoch eine neue Perspektive für die Zinsentwicklung erhalten. Die Inflation hat sich gegenüber dem 40-Jahres-Hoch deutlich abgekühlt, aber zwei Monate mit unerwartet hohen Werten haben die Fed in ihrer abwartenden Haltung gegenüber Zinssenkungen bestärkt.

Die zuletzt veröffentlichten Daten deuten auf ein robustes Wachstum. Die Wirtschaft hat im März weit mehr Arbeitsplätze geschaffen als von Ökonomen erwartet. Die Arbeitnehmer werden wieder produktiver, und die Einwanderung kurbelt die Beschäftigung weiter an. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe sind auf Mehrmonatshochs geklettert. Der Immobilienmarkt bleibt stabil.

Auch die marktbasierten Messgrößen für die erwartete Inflation steigen jetzt schleichend an. Verträge, die an den Verbraucherpreisindex gebunden sind, zeigen eine durchschnittliche Inflation von mehr als 2,5 Prozent über die nächsten fünf Jahre, den höchsten Stand seit November.

Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte vergangene Woche, dass die Zentralbank mit einer Zinssenkung warten würde, wenn die Inflation nicht nachlässt. Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, sagte, sie sei besorgt, dass der Inflationsrückgang ins Stocken geraten könnte, und warnte, es sei "viel zu früh, um an eine Zinssenkung zu denken".

Dies würde die Erwartungen vom Jahreswechsel über den Haufen werfen, als die Wall Street auf sechs oder sieben Zinssenkungen im Jahr 2024 wettete. Die Anleger freuten sich über diese Aussicht und stiegen in Aktien und risikoreichere Anlagen ein. Eine billigere Kreditaufnahme erleichtert den Unternehmen den Zugang zu liquiden Mitteln und erhöht gleichzeitig die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu Anleihen. Der S&P-500 ist in diesem Jahr um 9,1 Prozent gestiegen.

Da sich die Wirtschaft jedoch als stärker als erwartet erwiesen hat, haben die Anleger diese Wetten langsam wieder zurückgenommen. Futures, die an den Leitzins gebunden sind, zeigen laut FactSet, dass der Leitzins das Jahr bei 4,75 Prozent beenden wird, was über der Prognose der Fed vom März von 4,6 Prozent liegt. Noch vor wenigen Monaten hatten diese Kontrakte für das Jahr 2024 einen Zinssatz von unter 4 Prozent vorhergesagt.

Laut CME FedWatch-Daten haben die Händler auch ihre Wetten auf eine rasche Zinssenkung durch die Fed zurückgefahren. Die Wall Street geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen im Juni senken wird. Anfang 2024 hatte sie noch auf März getippt.

