FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Montagmorgen nach einer Kaufempfehlung um 3,6 Prozent auf 25,09 Euro zugelegt. Nach dem Rückschlag am Freitag - in einem sehr schwachen Gesamtmarkt - versuchten die Papiere damit an ihre Mitte März begonnene Erholung anzuknüpfen. Diese hatte die auch 2023 arg gebeutelten Aktien um bis zu rund 46 Prozent auf fast 27 Euro nach oben getrieben und damit auf ein Hoch seit September geführt. In der vergangenen Woche war es dann aber wieder ein Stück weit nach unten gegangen.

Citigroup-Analystin Monique Pollard hält nun die Markterwartungen für den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr für zu niedrig. So würden positive Größeneffekte bei den Fulfillment-Kosten - also den Kosten etwa für Lieferung, Zahlungsabwicklung und Content-Erstellung - gemeinhin unterschätzt. Zudem könnte die erwartete starke Generierung von Zahlungsmittelzuflüssen Aktienrückkäufe durch den Online-Modehändler erlauben. Vor diesem Hintergrund stufte Pollard die Aktien bei einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" hoch.

Zalando hat schwierige Jahre hinter sich. Mit einem Kursverlust von gut 35 Prozent waren die Papiere 2023 das Schlusslicht im Dax - nach einem Kurseinbruch um mehr als die Hälfte im vorangegangenen Jahr. Kaufzurückhaltung der Kunden angesichts hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten, hohe Lagerbestände, Verkauf mit hohen Rabatten - all das hatte die Modebranche teils schwer belastet. Dass Zalando gleichzeitig Fortschritte bei der Eindämmung der Kosten machte, half den Aktien nicht.

Der Kurs war zwischenzeitlich sogar unter den Ausgabepreis von 21,50 Euro vom Börsengang im Herbst 2014 gefallen, Anfang 2024 folgte sogar ein Rekordtief von knapp 16 Euro.

Trotz des jüngsten Erholungsversuches bleibt die Mitte 2021 erreichte Bestmarke von fast 106 Euro weit entfernt. Damals - mitten in der Corona-Pandemie - hatte der Online-Handel gebrummt, Internetwerte hatten haussiert./mis/ajx/stk