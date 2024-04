(shareribs.com) London 08.04.2024 - Die Ölpreise tendieren zu Wochenbeginn schwächer. Im Nahen Osten gibt es Anzeichen für eine mögliche Entspannung der Lage. In den USA ist die Zahl der aktiven Förderanlagen leicht gestiegen. Am Wochenende kündigte Israel an, Soldaten aus dem südlichen Gazastreifen abzuziehen. Gleichzeitig wurden neue Gespräche über eine mögliche Waffenruhe angekündigt. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...