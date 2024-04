Hamburg (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin verleihen heute in feierlichem Rahmen den Deutschen Exzellenz-Preis 2024. Die Initiatoren prämieren damit herausragende digitale Lösungen und Leistungen. Über die Preisträger zur sechsten Auflage des renommierten Awards entschied eine hochkarätig besetzte Jury (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 2-2024, ab 19.04.2024 im Zeitschriftenhandel und www.deutscherexzellenzpreis.de).Digital, innovativ, kreativ - unter diesem Motto steht der Deutsche Exzellenz-Preis, der herausragende Entwicklungen, die für neue Impulse in der Wirtschaft sorgen, würdigt. 138 Einreichungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Initiativen durchliefen den Bewerbungsprozess. Nach detaillierten Prüfungen und Bewertungen durch die Jury und das DUP UNTERNEHMER-Magazin stehen die 64 Preisträger in zwölf Kategorien fest, 45 davon erhalten die Auszeichnung durch das DUP-Redaktionsvotum.Award-Schirmherrin Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.) ist überzeugt, dass Innovationen nicht nur entwickelt, sondern auch gesehen werden müssen: "Im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses der deutschen Wirtschaft gibt es zahlreiche großartige Leistungen, die aber zu oft im Verborgenen bleiben. Der Deutsche Exzellenz-Preis sorgt für das nötige Scheinwerferlicht. Die Innovationen sollen gewürdigt und bekannt gemacht werden, um so auch anderen Unternehmen als Inspiration zu dienen."Die Jury: 21 Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik - Hanna Bachmann (Hepster), Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Thomas De Buhr (Baller League), Karolina Decker (FinMarie), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Christophe Hocquet (Natif.ai), Anna Kaiser (Phenom), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Dominik Märkl (OneStop Pro), Dr. Sigrid Evelyn Nikutta (Deutsche Bahn), Ingo Notthoff (TON.EINS), Tijen Onaran (Global Digital Women), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Technik), Markus Reithwiesner (ETL Gruppe), Stephanie Renda (Moinland), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Dr. Sebastian Schäfer (TechQuartier), Dr. Martin Sonnenschein (Heidelberger Druckmaschinen), Margret Suckale (Deutsche Telekom), Prof. Peter Wippermann (Trendbüro) und Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.).PREISTRÄGER "DEUTSCHER EXZELLENZ-PREIS 2024"Preis der JuryPreisträger (alphabetisch)Kategorie HealthTech & GesundheitCornelsen - Pflegias LernplattformFabulabs (Start-up) - Babelli Schwangerschafts-AppKategorie Kommunikation & BildungCornelsen - Diagnose und FördernHacker School (Start-up) - hacktheworldabetterplaceKategorie Service-InnovationenGreendevice Business - Mobilität und Effizienz durch Nachhaltige ITUnitPlus (Start-up) - Smarte GeldanlagenWarehousing1 (Start-up) - Warehousing1 NetzwerklösungKategorie Customer ExperienceERGO - Virtual-Reality-Beratungs-AppVestigas (Start-up) - Welt ohne LieferscheineWarehousing1 (Start-up) - Warehousing1 KundenportalZentrum für Innovation & Umsetzung - Frühproduktiver virtueller Assistenz-Bot: FördermittelintegrationKategorie Produkt-InnovationenDelfi Innovations - Energiesparendes Verfahren zur DampferzeugungHPL-Technologies (Start-up) - In-situ AdditivprozessbeobachtungMerck - GreenSpeed - Nachhaltigkeits-NavigatorKategorie InsurTechERGO - Process MiningNeodigital Versicherung (Start-up) - Coopetition statt Competition (MachDigital)Kategorie Digitale LösungenStadtwerke München / Münchner Verkehrsgesellschaft - MobilitätsplattformTelekom Geschäftskunden - Campus M 3.7Telekom Geschäftskunden - Campus PrivatePreis der DUP-RedaktionPreisträger (alphabetisch)DUP-Redaktionspreis für Start-upsAKmira optronics - Miniaturisierte 3D Kamera-ModuleC&R Arktis - Kernziele in Kundenservice und ProduktqualitätCampingfreunde Assekuradeur - Community-Versicherung für und mit CampernEBE Electric Engineering and Consulting - Strategie zur Förderung von MitarbeitendenHof Landgenuss - Installation eines internen QualitätsteamIMIKO Naturkosmetik - UnternehmenskonzeptDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit unter 10 Mitarbeitenden4Respect - Upcycle-Me!-InitiativeBatz & Bialas Management - KI-Monitoring für Leistungskennzahlen und FußballdatenBelenus - Nachhaltige EnergiegewinnungDeutsche Archiv Stiftung - Innovatives DatenbankprojektEntec biopower Germany - MitarbeiterempowermentFrielingsdorf - Unternehmensberatung und KarriereplanungGlaßer und Dagenbach - Internationalisierung des PortfoliosSchelfwerk - ProzessoptimierungSeybold - Experten im Bereich Link AuditSweat-Off - KI-unterstütztes ArbeitenVisoric - Industrial Metaverse PlattformDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 10 - 49 MitarbeitendenBayerische Funknetz - Unternehmensweite ProzessoptimierungenBluprnt - Kollegiale und transparente UnternehmenskulturBoard Connect - UnternehmenskonzeptBrenner Energie - Interne Umfragen zur aktiven Einbeziehung von MitarbeitendenElco Industrie Automation - Strategie zur DigitalisierungHaulotte Hubarbeitsbühnen - Yello ProgrammHeadsahead - Innovatives Active Sourcing, Diagnose-Tools und KIHerold Unternehmensberatung - UnternehmenskonzeptLTA Legal & Tax Assekuranzmakler - Exzellente BeratungPartnership International e.V. - Interkulturelle und diversitätsbewusste Bildung an SchulenRESTLOS Industrieverwertungen - Digitalisierungsstrategie und Optimierungen der ProjektteamsSolar Direktinvest - Optimierungen im Bereich Marketing, Qualität und NachhaltigkeitTerraplastik Spritzgusstechnik - Unternehmensweite Optimierungen (Lean Management)United Sales Company - Strategie zur Mitarbeitergewinnung und KundenzufriedenheitDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 50 - 249 MitarbeitendenAbax Personaldienstleistungen - Optimierungen im Bereich Kundenportal, Bewerbungen und KIAlter Solutions Deutschland - Strategie zur Verbesserung der UnternehmenskulturAWO Kreisverband Helmstedt e.V. - Umfassende Betreuung der HausnotrufpatientenDomino Deutschland - Maßnahmen zur Förderung von Mobilem Arbeiten und TeamarbeitenKlingenburg - Lösungsorientierte KundenberatungLindenhof Alten- und Pflegeheim - Innovativer Ansatz der Teamorganisation in PflegegruppenMellerud Chemie - Unternehmensweite ProzessoptimierungProsatz Communication - Optimierung vom Customer Service SupportR&S Vertrieb - InnovationsmanagementSmart Press Shop - End2End Prozesse zur Sicherung der Prozesseffizienz und QualitätDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit über 250 MitarbeitendenBSH - Grüne Energie für Alle!Construction-Control - Initiative Infinitum-NavitasKLS Martin - Individual Patient Solutions (IPS)Landguth Heimtiernahrung - Vegane Hundetiernahrung 