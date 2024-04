Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht in den USA hat die Einschätzung vieler Marktteilnehmer bestätigt, dass sich die FED mit der Zinswende noch etwas Zeit lassen kann, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungserwartungen seien gedämpft, auch weil zum Teil sehr hawkische FED-Kommentare zu vernehmen gewesen seien. Zwar sei nach Meinung von FED-Chef Powell das Gesamtbild noch intakt, wonach es in diesem Jahr Zinssenkungen geben werde. Zunächst müsse aber mehr Vertrauen in den Rückgang der Inflation vorhanden sein. Andere FED-Vertreter hätten sich noch zurückhaltender geäußert und Zinssenkungen in 2024 wegen der zu hohen Inflation ganz infrage gestellt. ...

