Elektroautos sind in Norwegen auf dem Weg, Benziner auch im Bestand zu überholen - womöglich sogar noch in diesem Jahr. Laut aktuellen Daten liegt der Vorsprung der reinen Benziner bei nur noch 76.000 Fahrzeugen - und schrumpft Monat für Monat. Wie Reuters unter Berufung auf Angaben der norwegischen Straßenverwaltung OFV schreibt, machten Batterie-elektrische Autos am 15. März 24,3 Prozent der 2,9 Millionen Autos in Norwegen aus. Benziner kamen derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...