Mit einem Balkonkraftwerk "Made in Germany" will der angeschlagene Solarmodulhersteller Meyer Burger sein Geschäft beleben.Chinesische Hersteller fluten den Markt Chinesische Solarmodulhersteller fluten angesichts von Überkapazitäten aktuell den Weltmarkt und sorgen so für einen (aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher erfreulichen) Preisverfall bei Solarmodulen. Vielen Wettbewerbern setzt der ruinöse Verdrängungswettbewerb allerdings hart zu, vor allem europäische Solarmodulhersteller stehen unter Druck. Während die US-Regierung ihre Hersteller wie First Solar mit hohen Importzöllen zu schützen versucht, hat sich die Europäische Union bislang nicht auf eine protektionistische …