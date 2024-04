DAX mit freundlichen Wochenstart. Lufthansa und ProSiebenSat.1 gefragt

Die laufende Woche hält mit der EZB-Zinsentscheidung, wichtigen Wirtschaftsdaten und dem Beginn der Berichtssaison eine Vielzahl von Zahlen für die Investoren bereit. Heute morgen meldete das Statistische Bundesamt zwar eine Erhöhung der Produktion in der deutschen Industrie. Die Exporte gingen hingegen zurück. Trotz der gemischten Daten startete der DAX® mit einem deutlichen Kursaufschlag in den Handel.

Unternehmen im Fokus

Continental, RWE und Zalando profitierten anfänglich von positiven Analystenkommentaren. Bei den Luftsicherheitskräften bahnt sich eine Einigung im Tarifkonflikt an. Weitere Streiks könnten somit ausbleiben. Die Aktie von Deutsche Lufthansa zog daraufhin nach oben und stieg über die Marke von EUR 7. SAP plant einen umfangreichen Stellenabbau in Deutschland. ProSiebenSat.1 deutet bei EUR 6,90 den Ausbruch über die wichtige Widerstandsmarke an. Chemieakien wie BASF, Evonik und Wacker Chemie standen zu Handelsbeginn auf den Einkaufslisten vieler Anleger.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.285/18.408/18.466/18.516/18.754 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.029/18.135/18.210 Punkte

Nach der Stabilisierung am Freitag zeigten sich zum Handelsauftakt einige Bullen und schoben den DAX® bei 18.210 Punkten über die 50%-Retracementlinie. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikator zeigen nach oben. Die nächsten Hürden liegen bei 18.285 und 18.408 Punkten. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin bei 18.135 Punkten. Kippt der Index unter dieses Level, könnte die Stimmung nachhaltig drehen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 07.03.2024 - 08.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2019 - 08.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 80,05* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 114,33** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 09.45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,47 14.549,120516 16.367,760581 5 Open End DAX® HC3TKM 10,98 16.367,200391 17.277,216733 10 Open End DAX® HC01HJ 16,48 16.973,227016 17.579,17122 15 Open End DAX® HC8E7T 8,32 17.458,048316 17.821,175721 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,38 21.812,476982 19.995,497649 -5 Open End DAX® HD48BZ 10,65 19.994,397107 19.084,652039 -10 Open End DAX® HD48C2 10,91 19.085,35717 18.631,125669 -20 Open End DAX® HD3RLV 5,01 18.903,549182 18.540,601038 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2024; 09:45 Uhr

