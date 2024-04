Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

Company Name: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 08.04.2024

Target price: 126,00 Euro

Target price on sight of: 12 Monaten

Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 134,00 auf EUR 126,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht und Rekordzahlen vorgelegt. Das EBT belief sich auf EUR95,5 Mio. (+52 % gegenüber dem Vorjahr), entsprach damit der kürzlich angehobenen Prognose (EBT: EUR80 bis EUR100 Mio.) und lag 16 % über unserer Prognose von EUR82,6 Mio. Projektverzögerungen sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland haben dazu geführt, dass die EBT-Prognose für 2024 mit EUR30 bis EUR70 Mio. unter den Markterwartungen lag. Das Management betonte, dass das EBT für 2025 hoch ausfallen dürfte, da die ursprünglich für 2024 geplanten Projektverkäufe nun im Jahr 2025 stattfinden sollen. Wir haben unsere Prognosen entsprechend angepasst. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR126 (bisher: EUR134). Trotz des erwarteten EBT-Rückgangs im Jahr 2024 bleiben wir für EKT optimistisch, da das Volumen der im Bau befindlichen oder baureifen Projekte im Jahresvergleich um 92% von 165 MW auf 316 MW gestiegen ist, was sich positiv auf das EBT in den Jahren 2025 und 2026 auswirken sollte. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.





First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 134.00 to EUR 126.00.



Abstract:

Energiekontor (EKT) published its 2023 annual report which showed record figures. EBT amounted to EUR95.5m (+52% y/y), in line with recently raised guidance (EBT: EUR80m to EUR100m) and 16% above our EUR82.6m forecast. Project delays both in the UK and Germany resulted in 2024 EBT guidance of EUR30m to EUR70m, which was below market expectations. Management emphasised that 2025 EBT looks set to be high as project sales originally planned for 2024 are now expected to take place in 2025. We have revised our forecasts accordingly. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR126 (previously: EUR134). Despite the expected EBT dip in 2024, we remain optimistic for EKT, as the volume of projects under construction, or ready for construction, increased by 92% y/y from 165 MW to 316 MW, which bodes well for 2025 & 2026 EBT. We maintain our Buy recommendation.

