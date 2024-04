München (ots) -Die PAYBACK App erhält einmal mehr eine besondere Auszeichnung: Sie wurde zur "kundenfreundlichsten App 2024" ernannt. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Online-Studie von 'Focus Money' in Zusammenarbeit mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value. Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm setzt sich hier nicht nur in der Kategorie "Bonusprogramme" durch, sondern ist mit einem Wert von 2,18 auch insgesamt die am besten bewertete App aus über 548 untersuchten Applikationen in 48 unterschiedlichen Kategorien. Damit führt die PAYBACK App das Gesamt-Ranking branchenübergreifend an vor den Apps von z.B. PayPal, OTTO, Wetter Online und Check24 und ist bereits das dritte Mal in Folge die beste App des Jahres."Wir setzen alles daran, die mobile Nutzung unseres Programms für unsere Kundinnen und Kunden so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. Deshalb bündeln wir in der PAYBACK App viele Services wie das Punktesammeln, Punkteeinlösen, Couponaktivieren und mobile Bezahlen und entwickeln die App ständig weiter - etwa mit Location Based Services, mit Fuel & Go, mit Gamification Elementen und weiteren neuen Anwendungen, die bald kommen werden", so Daniel Pfeifer, Director Global Consumer bei PAYBACK.Die PAYBACK App ermöglicht es den insgesamt 31 Mio. PAYBACK Kunden, bei knapp 700 Partnerunternehmen offline und online mobil zu shoppen, Punkte zu sammeln, sie einzulösen und zu sparen, und sie bietet mit PAYBACK PAY zudem eine der beliebtesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland an. Knapp 12 Millionen Kunden nutzen die Vorteile des PAYBACK Programms mobil via Smartphone. Die App wird bereits sehr erfolgreich mit Apps der Partnerunternehmen verbunden und ermöglicht die Kombination von großer Reichweite mit Personalisierung. So wurde vor kurzen PAYBACK PAY smart in die App von dm-drogerie markt integriert, damit Nutzer beide Apps ganz pragmatisch nutzen können.Die Untersuchung basiert auf einer Online-Umfrage, in der Teilnehmer aus einer für sie überschaubaren Auswahl von Apps solche Apps, die sie selbst während der letzten 12 Monate genutzt haben, auswählen und bezüglich der Frage: "Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Nutzung folgender Applikationen (Apps) als Smartphone-Dienst?" bewerten. Anhand einer fünfstufigen Antwortskala wird für jede bewertete App ein Mittelwert errechnet. Dabei gilt: Je niedriger der Mittelwert, desto höher die Zufriedenheit der Befragten. Apps, deren Zufriedenheitswerte besser als der Kategorienmittelwert liegen, werden mit "Top App" ausgewiesen. Die Apps mit den besten Zufriedenheitswerten innerhalb ihrer jeweiligen Kategorien werden mit dem Prädikat "Beste App" ausgezeichnet.Die Studie fand unabhängig von den bewerteten Anbietern statt.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von knapp 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 12 Millionen Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".Pressekontakt:Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713E-Mail: nina.purtscher@PAYBACK.net, presse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5751687