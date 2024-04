Salzburg (www.anleihencheck.de) - Jürgen Lindner (42) verstärkt das Family Office im Private Banking Team des Bankhaus Spängler, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im Bereich "Professional Clients" wird er künftig Unternehmen, Family Offices und Stiftungen in Österreich und Deutschland betreuen. Spängler ist das älteste Bankhaus Österreichs, aktuell sind an insgesamt neun Standorten mehr als 280 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Das verwaltete Vermögen an Einlagen, Krediten und Wertpapieren beträgt rund 9,7 Mrd. Euro. ...

