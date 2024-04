Linz (www.anleihencheck.de) - Heute um 10:30 Uhr wird der Sentix-Index für das Anlegervertrauen in der Eurozone veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ab Mittwoch nehme die Woche richtig Fahrt auf, denn die USA gebe die Inflationszahlen bekannt. Zudem würden die FOMC Meeting Minutes und die Zinsentscheidungen in Neuseeland und Kanada folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...