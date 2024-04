LG Energy Solution sieht sich auf Kurs, um Anfang 2026 mit der Serienproduktion von großen Rundzellen für Elektroautos in seinem neuen Werk im US-Bundesstaat Arizona beginnen zu können. Hierfür wird in der zweiten Hälfte von 2025 eine große Einstellungs-Offensive gestartet. Wie der koreanische Batteriehersteller schreibt, liegen die im November 2023 begonnenen Bauarbeiten im Zeitplan und sollen Ende 2025 abgeschlossen werden. In der Mitteilung ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...