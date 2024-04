Logistik läuft - Jungheinrich mit Top-Ergebnis

Der MDAX-Wert Jungheinrich (Vorzüge: DE0006219934) meldete Ende März mit den Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2023 Rekordwerte bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT: Der Auftragseingang des Konzerns mit den Geschäftsfeldern Neugeschäft, Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst umfasst, lag mit 5,23 Mrd. Euro um 9,3 Prozent über dem Wert von 2022. Der Konzernumsatz übertraf mit 5,54 Mrd. Euro den Vorjahreswert um 16,4 Prozent, das EBIT lag mit 430 Mio. Euro um 11,4 Prozent darüber (wobei die EBIT-Marge mit 7,8 Prozent leicht rückläufig war). Dank der Akquisition der Storage-Solutions-Gruppe konnte Jungheinrich das Nordamerika-Geschäft ausbauen und erstmals außerhalb des Kernmarkts Europa mehr als 1 Mrd. Euro umsetzen. Die Dividende wird vorbehaltlich des HV-Beschlusses am 15.5. auf Rekordniveau von 0,75 Euro für die Vorzugsaktie angehoben.



Discount-Strategien mit 7,3 oder 12,9 Prozent Sicherheit (Juni / September)



Beim Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SV9B1Y0 erhalten Anleger zum Preis von 34,76 Euro einen Puffer von 7,3 Prozent. Aus der Differenz zum Cap bei 36 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 1,32 Euro oder 16,5 Prozent p.a., sofern der Aktienkurs am Bewertungstag 21.6.24 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Andernfalls erhalten Anleger eine Aktie.



Wer etwas mehr Sicherheit sucht, wählt ein niedrigeres Cap bei längerer Laufzeit: Der Discounter der BNP Paribas (ISIN DE000PC1VSB2) ist mit einem Cap von 35 Euro ausgestattet. Bei einem Preis von 32,89 Euro bietet es einen Puffer von 12,9 Prozent. Die maximale Rendite beträgt 2,11 Euro oder 14,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.9.24 über dem Cap schließt, ansonsten gibt"s einen Barausgleich.



Einkommensstrategie mit 11,6 Prozent Rendite p.a. (Dezember)



Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ7V370 zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen Kupon von 15,4 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs über pari beträgt die effektive Rendite 11,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.12.24 auf oder über dem Basispreis von 35 Euro schließt. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 28 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 35 Euro).



ZertifikateReport-Fazit: Auch für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Jungheinrich abermals starke Ergebnisse. Wer auf Sicht der nächsten drei bis neun Monate zumindest von einer Seitwärtsbewegung der Jungheinrich-Vorzugsaktie ausgeht und sich gegen moderate Kursrückgänge absichern möchte, findet bei den Zertifikaten attraktive Konditionen für eine defensive Positionierung.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Jungheinrich-Aktien oder Anlageprodukten auf Jungheinrich-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de