Bei init innovation in traffic systems wird Vertriebsvorstand Jürgen Greschner zum 1. Oktober aus dem Vorstand ausscheiden. Der 62jährige geht auf eigenen Wunsch. Er gehört dem Vorstand seit 2004 an. Seit 2015 ist er stellvertretender CEO von init. Schon 1999 hat er als Geschäftsführer in den USA die Init Innovations in Transportation Inc. aufgebaut. ...

