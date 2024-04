Nach einer eindrucksvollen Rally in den vergangenen Wochen, musste die Hensoldt-Aktie zu Beginn des Börsenhandels am Freitag einen Rückgang von 6,47 Prozent hinnehmen, doch am Montag stand der neueste Kurs bei 41,96 €, was einer positiven Veränderung von 3,35 Prozent in der letzten Woche entspricht. Die Anleger des Technologieunternehmens waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...