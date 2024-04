Zürich (www.fondscheck.de) - Ivan Nikolov übernimmt nach seiner Einarbeitung die Leitung des Convertible Bonds-Teams bei Fisch Asset Management in Zürich, so Fisch Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ivan Nikolov stieß per 1. Januar 2024 als Co-Head Convertible Bonds zu Fisch Asset Management. Per 1. April 2024 ernennt Fisch Asset Management Nikolov zum Leiter des Wandelanleihen-Teams mit fünf Portfoliomanagern. Das Team verwaltet fünf Strategien über das gesamte Wandelanleihen- sowie Risikospektrum hinweg mit einem Volumen von rund EUR 2,0 Milliarden. ...

