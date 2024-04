Zürich (ots) -Durch die Partnerschaft bietet PABS möblierte Wohnungen in sechs Schweizer Städten und in Brüssel an. Wer ein möbliertes Apartment sucht, findet bei PABS qualitativ hochstehende und kostengünstige Wohnungen in Zürich (wie bisher), Genf, Lausanne, Luzern, Fribourg, Brüssel und Crans-Montana.Die Auswahl ist abrufbar unter www.pabs.ch unter "Wohnungssuche" .Die wichtigsten Highlights der Partnerschaft sind:- Angebotserweiterung- Grosse Auswahl an strategischen Standorten- über 30 Jahre kollektive Erfahrung.Das Team der PABS Résidences + Appartements AG wird angetrieben von einer Leidenschaft für Innovation und dem Engagement zum Übertreffen der Erwartungen. Diese Partnerschaft passt nahtlos zu unserer Mission, die Standards des Lebens zu erhöhen und die Essenz des Zuhauses neu zu definieren.Die erfahrenen Teams sind bestrebt, außergewöhnlichen Service zu bieten und unvergessliche Erlebnisse für die Kunden zu schaffen.Pressekontakt:Giancarlo FiorioPABS Résidences + Appartements AGGrundstraße 248048 Zürich+41 44 491 41 16pabs@pabs.chwww.pabs.chOriginal-Content von: Pabs Résidences + Appartements AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055350/100917972