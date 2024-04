Die GIEAG Immobilien AG hat sich aufgrund des schwierigen Marktumfeldes teilweise von der Börse zurückgezogen. Der Handel wurde auf der Handelsplattform Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt, die Aktie bleibt aber weiterhin im m:access der Börse München handelbar. Dieser Schritt ist aus Sicht der Analysten von mwb research eine Konsequenz aus der geringen Handelsaktivität sowie den hohen Kosten der Börsennotierung. Das Marktumfeld für gewerbliche Immobilieninvestments in Deutschland bleibt mit einem deutlichen Rückgang der Investitionen gegenüber dem Vorjahr (-57 %) weiterhin schwierig. Aufgrund der hohen Finanzierungskosten gehen mwb researchs Analysten weiterhin von einer herausfordernden Marktsituation für Projektentwickler aus und passen ihre Prognosen entsprechend an. Für Investoren, die der aktuellen Situation am Immobilienmarkt trotzen, empfiehlt mwb research die Aktie weiterhin zum KAUF, reduzieren jedoch das Kursziel auf EUR 6,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/GIEAG%20Immobilien%20AG





