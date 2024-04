Bereits am Donnerstag hat die Mercedes-Benz Aktie den Ausbruch aus einer über einmonatigen Konsolidierung geschafft und damit ein Kaufsignal generiert. Nach einem kleinen Rücksetzer am Freitag nimmt der Kurs zu Wochenbeginn wieder Fahrt auf und es sieht so aus, als ob ein weiterer wichtiger Widerstand überwunden werden kann. Kurz nach Handelsbeginn notiert die Mercedes-Benz-Aktie am heutigen Montag knapp zwei Prozent im Plus. Sollte der Kurs diesen Schwung in den restlichen Handelstag mitnehmen ...

