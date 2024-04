Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Volumen, und Oracle Red Bull Racing (ORBR), der Formel-1-Weltmeister, kündigen ein exklusives Livestream-Event (https://i.bybit.com/1ANEab3X)am 9. April 2024 um 14 Uhr UTC an, das Web3- und NFT-Enthusiasten einlädt, in die faszinierende Welt der datengesteuerten Kunst und der NFT-Trends einzutauchen. Das Live-Event verspricht spannende Einblicke und die Chance, unglaubliche Preise zu gewinnen, darunter den begehrten Velocity Pass 2.0.Lernen Sie das Velocity Series 2.0 Powerhouse Panel kennen:- Max Wu, Bybit Web3: Erhalten Sie Einblicke aus erster Hand vom Web3-Team von Bybit.- Dan Mitchell, Oracle Red Bull Racing: Tauchen Sie mit einem Vertreter des Teams, das die Meisterschaft gewonnen hat, in die Welt der Formel 1 ein.- Federica von AOI (ArtOnInternet): Erkunden Sie die Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie mit einem führenden Experten von AOI.- Pop-Punk von DN-404 (Divisible NFT-404): Werfen Sie einen Blick in die Zukunft der NFTs mit dem Vordenker des bahnbrechenden, hybriden Non-Fungible-Token (NFT)-Standards.Exklusive Enthüllungen und heiße Themen:- Feiern Sie 20 Jahre Oracle Red Bull Racing Ruhm: Erleben Sie die Verschmelzung von Spitzentechnologie und künstlerischem Ausdruck, wenn wir die zwei Jahrzehnte währende Herrschaft von Oracle Red Bull Racing feiern.- Die fraktionierte NFT-Revolution von Bybit: Gehören Sie zu den Ersten, die Bybits bahnbrechende fraktionierte NFT-Einführung entdecken, die Schöpfern und Sammlern gleichermaßen Türen öffnet.- Die Zukunft der NFTs 2024: Werfen Sie einen Blick auf die Trends und Innovationen, die die NFT-Landschaft in diesem Jahr umgestalten werden.Verpassen Sie nicht die kostenlosen Giveaways!Frühbucher, die sich vorab registrieren und an unserem Quiz teilnehmen, haben die Chance, einen Velocity Pass 2.0 zu gewinnen - das goldene Ticket zu diesem exklusiven NFT-Erlebnis. Aber das ist noch nicht alles! Schalten Sie sich live ein, um noch mehr Chancen auf spannende Preise zu haben.Sichern Sie sich Ihren Platz in der Startaufstellung! Voranmeldung jetzt unter https://i.bybit.com/1ANEab3XBybit / TheCryptoArk / BybitWeb3Informationen zu Bybit Web3Bybit Web3 definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu und schafft ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle. Mit einer Community von über 1 Million Wallet-Nutzern und mehr als 10 wichtigen Ökosystem-Partnern haben wir uns verpflichtet, Entwickler, Schöpfer und Partner im Blockchain-Bereich willkommen zu heißen und sowohl Krypto-Enthusiasten als auch Neugierige einzuladen - Tendenz steigend.Bybit Web3 bietet eine umfassende Suite von Web3-Produkten, die den Zugriff, den Austausch, das Sammeln und die Erweiterung von Web3-Assets so offen und einfach wie möglich gestalten. Unsere Wallets, Marktplätze und Plattformen werden alle von der Sicherheit und dem Fachwissen unterstützt, die Bybit als eine der Top 3 der globalen Kryptobörsen auszeichnen und denen 25 Millionen Nutzer weltweit vertrauen.Schließen Sie sich jetzt der Revolution an und öffnen Sie die Tür zu Ihrer Web3-Zukunft mit Bybit.Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Web3. (https://www.bybit.com/en/promo/global/web3begins)Informationen zu BybitBybit ist eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Handelsvolumen mit 25 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Gemeinschafts-Support finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Press (https://www.bybit.com/en/press).Kontakt für Medienanfragen:media@bybit.comWeitere Informationen finden Sie unter: https://www.bybit.comFür Updates folgen Sie: Gemeinschaften und den sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YoutubeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2380053/VelocitySeries_2_0_Launch_Alert_Dive_The_Era_Data_Driven_Divisible.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2311075/4633194/Bybit_Web3_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-velocityseries-2-0-tauchen-sie-ein-in-die-ara-der-datengesteuerten-teilbaren-kunst-mit-dem-exklusiven-livestream-von-bybit-mit-oracle-red-bull-racing-302110160.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172806/5751967