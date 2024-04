Baierbrunn (ots) -Die Wort & Bild Mediengruppe erweitert ihr Corporate Publishing-Portfolio um das Magazin fit & vital plus, das ab Ende April vierteljährlich als exklusives Kundenmagazin erscheint. Herausgeber des Magazins ist die rehaVital Gesundheitsservice GmbH, eine der führenden Verbundgruppen in der Hilfsmittelversorgung. Für die hohe redaktionelle Qualität der Inhalte ist die Isartal Health Media (https://isartalhealth.media/) (Wort & Bild Mediengruppe) verantwortlich.Ein neues Corporate Publishing-Produkt für Wort & Bild und zugleich exklusives Kundenmagazin für rehaVital-Mitglieder: fit & vital plus wird ab Ende April in ausgewählten Sanitätshäusern der rehaVital ausliegen und komplexe Themen aus den Bereichen Homecare, Medizintechnik, Rehabilitation und Orthopädie leicht verständlich und anschaulich aufbereiten.fit & vital plus informiert über das Leistungsspektrum von Sanitätshäusern, klärt über Patientenrechte auf und schafft ein Bewusstsein für Themen aus Homecare, Pflege, Prothetik und Rehabilitation. So widmet sich die erste Ausgabe dem Leben und Umgang mit Lipödem.Das Magazin steht als attraktives Kundenbindungs- und Marketinginstrument exklusiv den Mitgliedsbetrieben der rehaVital zur Verfügung. Zugleich stellt fit & vital plus ein optimales Werbeumfeld dar.Jan Wagner, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags:"Mit fit & vital plus schaffen wir mit unserer langjährigen Gesundheitskompetenz ein neues Medium, das die Kundenkommunikation der rehaVital Mitgliedsbetriebe auf ein neues Niveau hebt: Wir bieten Betroffenen und Angehörigen wertvolles Wissen, praxisnah, verständlich und mit vielen hilfreichen Tipps aufbereitet. Neue Zielgruppen und Touchpoints machen das Magazin zudem für Werbetreibende besonders attraktiv."Jens Sellhorn, Geschäftsführer der rehaVital Gesundheitsservice GmbH: "Wir bieten unseren Mitgliedern ein modernes und exklusives Kundenbindungsinstrument. fit & vital plus wird als hochwertiges Magazin eine ideale Plattform sein, um die Bedeutung und Leistung unserer Branche für die Lebensqualität und Versorgung von Millionen Patientinnen und Patienten in Deutschland ins öffentliche Bewusstsein zu rücken."fit & vital plus ist:- eine informative Plattform, die das Verständnis und Bewusstsein im Bereich der medizinischen Hilfsmittelversorgung verbessert- interessant fürKund:innen von Sanitätshäusern, Reha-Patient:innen, Pflegende und Angehörige von Pflegebedürften, mobile Pflegedienste u.v.m.- von hoher redaktioneller Qualität und visuell ansprechend gestaltet mit einer authentischen und farbenfrohen Bildsprache- voller spannender Themen etwa über neue technologische Entwicklungen wie maßgeschneiderte Orthesen aus dem 3D-Drucker für Kinder- mit einer Erstauflage von 150.000 Stück und 48 Seiten ein attraktives Medium für Anzeigenkunden.- kostenfrei und exklusiv bei allen teilnehmenden Betrieben im deutschlandweiten Netzwerk der rehaVital erhältlichPressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: k.neff-neudert@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5751937