Bitcoin Kurs steigt über 72.000 Dollar - Halving und US-Inflation im Blick

Mit über 72.000 Dollar notiert der Bitcoin (USD) am Montagvormittag auf dem höchsten Stand seit Mitte März. Neben dem Bitcoin-Halving dürften Anleger insbesondere auf die Publikation neuer US-Inflationsdaten am Mittwoch blicken.

Gegenüber dem Vortag verteuert sich eine Bitcoin-Einheit um rund vier Prozent. Nach Gewinnmitnahmen: Anleger steigen wieder ein Anleger agieren damit nach dem vergangenen Kurseinbruch getreu dem Motto "Buy the Dip" und laufen sich nun für das Bitcoin-Halving warm.

Rund zwei Wochen vor dem Bitcoin-Halving könnte der Risikoappetit noch mal anziehen. Auf den finalen Meilen dürften nun auch die letzten Marktteilnehmer eine der letzten Gelegenheiten wahrnehmen, um sich im Vorfeld des Events zu positionieren. Das Halving gilt als Schlüsselevent im Jahr 2024 und könnte die Karten neu mischen. Anleger sollten sich bis zum Event tendenziell auf eine erhöhte Volatilität einstellen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

