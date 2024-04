Köln (www.fondscheck.de) - Im März herrschte eine freundliche Stimmung an den Märkten vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Defensiv X Fonds (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L).Der Sauren Nachhaltig Defensiv X habe im März mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,8% erfreut.An den Rentenmärkten sei die Rendite von Staatsanleihen hoher Bonität leicht zurückgegangen. Entsprechend hätten die Anleihen Kursgewinne verbucht. Unternehmensanleihen hätten sich noch etwas besser als Staatsanleihen entwickelt. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten den Monat durchweg mit Wertzuwächsen abgeschlossen. So hätten der von Frank Lipowski verantwortete Flossbach von Storch Bond Opportunities (ISIN LU1481584016/ WKN A2AQKH) eine Wertsteigerung in Höhe von 1,2% und der von Ariel Bezalel verantwortete Jupiter Dynamic Bond ESG (ISIN LU2403912442/ WKN A3C606) eine Wertsteigerung in Höhe von 1,5% verbucht. Das mit Abstand beste Ergebnis habe der auf Spezialsituationen ausgerichtete, von Nicolas Schmidlin und Marc Profitlich verwaltete Alternative Balanced Income Fund (ISIN LU1161205858/ WKN A12HLS, I; ISIN LU1435064875/ WKN A2AL6U, SI) aufgewiesen, welcher um 3,3% zugelegt habe. ...

