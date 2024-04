EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Korrektur des vorläufigen Konzernergebnisses 2023



08.04.2024

Korrektur des vorläufigen Konzernergebnisses 2023 Hamburg, 8. April 2024 - Im Verlauf der Prüfung des Konzernjahresabschlusses 2023 der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat der Wirtschaftsprüfer einen Ausweisfehler innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung festgestellt. Dieser Fehler ist bei der Überführung der lokalen Abschlüsse in den Konzernabschluss nach IFRS entstanden. Die notwendige Korrektur führt zu einer Erhöhung des Materialaufwands um 2,4 Mio. EUR sowie zu einer Verringerung des Konzernergebnisses vor Steuern um 2,4 Mio. EUR. Demzufolge ergibt sich für das Geschäftsjahr 2023 ein korrigiertes Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 36,0 Mio. EUR nachdem am 19. März 2024 ursprünglich 38,4 Mio. EUR gemeldet worden waren. Damit liegt das Konzernergebnis vor Steuern unterhalb der Prognosespanne von 38,0 Mio. EUR bis 54,0 Mio. EUR. Das gemeldete Konzernergebnis nach Steuern ist von dieser Korrektur nicht betroffen und beläuft sich weiterhin auf 24,1 Mio. EUR. Aufsichtsrat und Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wollen der Hauptversammlung am 27. Juni 2024 unverändert vorschlagen, eine Dividende von 3,50 EUR je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2023 zu beschließen. Da die Prüfung des Konzernjahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer noch nicht abgeschlossen ist, stehen diese Angaben weiterhin unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der finalen Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2023 werden im April 2024 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 27. Juni 2024 als Präsenzveranstaltung geplant.

