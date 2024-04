Der Versicherer Beazley ist hierzulande auf Cyber und Financial Lines spezialisiert und will nun das Europa-Geschäft ausbauen. Welche Ziele hat der Versicherer im Blick? Welche Maßnahmen will er in der Zusammenarbeit mit Maklern ergreifen? Und wie unterscheidet sich Beazley von Anbietern im Markt? Interview mit Fred Kleiterp, European General Manager der Beazley GroupHerr Kleiterp, Beazley will das Europa-Geschäft ausbauen. Welchen Anteil hat denn das Europa-Geschäft bisher inne? Die Beazley ...

Den vollständigen Artikel lesen ...