Von Quartalszahlen über Hauptversammlungen bis hin zu Verbraucherpreisen und Tarifverhandlungen erwarteten uns eine Menge wichtige Daten am Dienstag den 09. AprilOMV und Imperial Brands präsentieren am heutigen Dienstag ihre Geschäftszahlen, während Clariant und Vinci Aktionäre zu den Hauptversammlungen einberufen. Die Bank of New York Mellon und Vestas Wind Systems stehen ebenfalls auf der Agenda. Wirtschaftliche Indikatoren wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...