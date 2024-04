News von Trading-Treff.de Börsen unter Druck, Gold und Bitcoin profitieren | Aktien 3M, Caterpillar, Netflix, Meta, Intel, Micron Technology in der Chartanalyse KW15 Schwerer Börsen-Start in das 2. Quartal Nachdem das erste Quartal des Jahres für den Aktienmarkt sehr stark verlief, gab es mit dem Start in das neue Quartals im April erst einmal Verluste zu verzeichnen. Der DAX startete zwar am Dienstag nach Ostern mit einem Allzeithoch in den Handel, ...

