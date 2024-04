Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem durchschnittlichen Wertzuwachs von mehr als 20 Prozent im März waren Edelmetall-Fonds zuletzt die mit Abstand beste Fondskategorie, wie aus dem aktuellen FONDS professionell Fondsbarometer hervorgeht, so die Experten von "FONDS professionell".Wenn auf einem Fonds "Gold" draufstehe, seien Aktien drinnen, und das merke man auch. Minengesellschaften, die Edelmetalle fördern würden, seien in erster Linie Unternehmen. Im ungünstigsten Fall könnten sie sogar in Konkurs gehen, obwohl der Preis des Rohstoffs, dem sie sich widmen würden, auf Rekordniveaus steige - etwa dann, wenn sie danach suchen, aber nichts finden würden. ...

