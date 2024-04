Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Juni 90,56 Dollar. Das waren 61 Cent weniger als am Freitag. Zeitweise war der Brent-Preis unter 90 Dollar gefallen. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Mai fiel um 58 Cent auf 86,33 Dollar.In der vergangenen Woche hatten die Erdölpreise deutlich zugelegt. In der Spitze waren sie auf den höchsten Stand ...

