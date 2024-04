DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Patsalides wird Gouverneur der Zentralbank Zyperns

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides hat den Ökonomen Christodoulos Patsalides zum Gouverneur der Zentralbank des Landes ernannt. Patsalides, der derzeit Berater des Präsidenten ist, soll sein Amt am 11. April antreten. Er folgt auf Konstantinos Herodotou. Patsalides ist Absolvent der London School of Ecomomics und arbeitete unter anderem für den zyprischen Bankenverband und als Berater.

Deutscher Sentix-Konjunkturindex steigt im April

Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im April wieder gestiegen. Wie das Beratungsunternehmen mitteilte, erhöhte sich der Index auf minus 20,5 (März: minus 27,9) Punkte und verzeichnete damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf minus 36,0 (minus 40,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 3,5 (minus 14,3), das höchste Niveau seit Februar 2022. "Deutschland bleibt damit trotz des kräftigen Anstiegs das konjunkturelle Schlusslicht", konstatiert Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

ZEW: Europäische Verbindlichkeiten fehlen in deutschen Schuldenstatistiken

Deutschlands finanzielle Verbindlichkeiten sind nach einer Studie des ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung höher als in den offiziellen Statistiken zur Staatsverschuldung ausgewiesen. Grund dafür sei die Verschuldung der EU, die in den nationalen Daten nicht auftaucht. Diese europäische Verschuldung führe zu verdeckten Lasten, die bald schon etwa 10 Prozent der deutschen Staatsschuld ausmachten, so das Mannheimer Institut. Besonders der Corona-Wiederaufbauplan "Next Generation EU" bringe mit seinen schuldenfinanzierten 750 Milliarden Euro finanzielle Verpflichtungen für Deutschland mit sich, die in der deutschen Schuldenstatistik fehlten.

Yellen hat bezüglich Exporten unangenehme Nachrichten für China

Als US-Finanzministerin Janet Yellen Anfang vergangenen Jahres in der Schweiz mit ihrem chinesischen Amtskollegen zusammentraf, umging sie kontroverse Themen und sprach mit Liu He, dem damaligen Vizepremier Chinas, nur während einer kurzen Kaffeepause Meinungsverschiedenheiten über den Handel an, wie mit dem Treffen vertraute Personen berichten. In den vergangenen Tagen war Yellen in China weniger zurückhaltend. Bei ihrer Reise nach China warf sie den chinesischen Regierungsvertretern vor, zu viele Produkte für eine saubere Energieerzeugung zu exportieren, und forderte Vizepremier He Lifeng und Premier Li Qiang auf, die Industrieproduktion zurückzufahren.

Scholz reist nach China - wirtschaftliche und geopolitische Themen im Fokus

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Samstag mit einer Wirtschaftsdelegation zu einer dreitägigen Reise nach China aufbrechen und dort deutsche Unternehmen sowie Chinas Präsidenten Xi Jinping und Ministerpräsidenten Li Qiang treffen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Zu den zentralen Gesprächsthemen werden neben den wirtschaftlichen Beziehungen auch der Ukraine-Konflikt, die Anspannungen im Chinesischen Meer sowie die Beziehungen Chinas mit den USA stehen. Es ist die zweite Reise des Bundeskanzlers nach China.

FDP beschließt Reformpapier für "Wirtschaftswende"

Die FDP hat Steuererleichterungen und eine Reform des Sozialstaates gefordert, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland zu verbessern. Bei seiner Sitzung habe das Präsidium dafür ein Fünf-Punkte-Papier mit dem Titel "Leistung und Arbeit müssen sich wieder lohnen" beschlossen, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Deutschland brauche "eine Wirtschaftswende". Weniger Bürokratie, geringe Steuern und ein funktionierender Arbeitsmarkt seien "die drei Grundsteine, um eine neue Dynamik für ein wirtschaftlich starkes Deutschland zu entfesseln".

Chip-Gigant TSMC bekommt 6,6 Milliarden Dollar für Arizona-Projekt

Die US-Regierung fördert einen im Bau befindlichen Produktionskomplex der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mit bis zu 6,6 Milliarden Dollar. Der taiwanische Auftragsfertiger werde dafür Ausmaß und Fertigungstiefe des Betriebs erweitern, erklärten Vertreter der US-Regierung. Gebaut werde nun noch eine dritte Chip-Fabrik an dem Gesamtkomplex, dessen Bau 2021 begann. Insgesamt investiere TSMC jetzt mehr als 65 Milliarden Dollar nach zuvor zugesagten 40 Milliarden.

Tarifrunde Luftsicherheit: Gremien stimmen über Schlichtungsempfehlung ab

Die Tarifrunde für die bundesweit 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit macht der Gewerkschaft Verdi zufolge deutliche Fortschritte. Bis Dienstag, 9. April, 12:00 Uhr haben die zuständigen Gremien der Tarifvertragsparteien nun Zeit, die vom Schlichter vorgelegte Schlichtungsempfehlung anzunehmen oder abzulehnen. Dann ende die sogenannte Erklärungsfrist. Bis zum Ende der Frist werde Verdi laut Mitteilung "nicht zu Streiks aufrufen". Bereits zugestimmt habe der Schlichtungsempfehlung die Schlichtungskommission, die sich aus Vertretern und Vertreterinnen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie dem Schlichter zusammensetzt.

Beirat der Familienbetriebe fordert Investitionen und politische Reformen

Der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung Familienunternehmen hält zur Stärkung der Wachstumskräfte und Erhaltung von Deutschlands Wohlstand höhere private und öffentliche Investitionen sowie politische Reformen für notwendig. In einer Studie forderten die im Beirat vertretenen Ökonomen und Juristen eine moderne Infrastruktur, gut ausgebildete Arbeitskräfte, angemessene Lohn- und Energiekosten sowie leichten Zugang zu Investitionskapital. Nötig seien außerdem eine Senkung der Unternehmensbesteuerung, die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, der Ausbau des Binnenmarktes, die Schaffung einer Kapitalmarktunion sowie der Abschluss von Handels- und Investitionsschutzabkommen. Kritisch sehen sie hingegen staatliche Subventionen, die den globalen Wettbewerb verzerren.

PHILIPPINEN

Zentralbank lässt Einlagensatz bei 6,50%

Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 7,00%

