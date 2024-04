DJ PTA-Adhoc: United Labels AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 - United Labels übertrifft Erwartungen in Umsatz und Ertrag

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Münster (pta/08.04.2024/13:30) - * Konzernumsatz steigt um 11% auf EUR 24,8 Mio. (Vj: EUR 22,3 Mio.) * EBIT steigt um 25% auf EUR 1,0 Mio. (Vj: EUR 0,8 Mio.) * Weiteres Wachstum auch für 2024 erwartet

Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat nach den heute vorliegenden vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 den Konzernumsatz um 11% auf EUR 22,3 Mio. deutlich gesteigert. Grund für den Umsatzzuwachs waren gestiegene Erlöse im Großkundenbereich, der um 9% wuchs. Im Segment Fachhandel verbesserten sich die Umsätze um 31%. Die Umsätze im dort enthaltenen E-Commerce Geschäft stiegen sogar um 57%, wodurch dieser Bereich erwartungsgemäß das größte Wachstumspotential für die Gesellschaft entwickelt hat.

Aufgrund leicht erhöhter Frachtkosten bei der Warenbeschaffung belief sich die Rohertragsmarge auf 27,3 % (Vj: 28,6%). Insgesamt stieg das Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) auf EUR 1,3 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.), das EBIT um 25% auf EUR 1,0 Mio. (Vj: EUR 0,8 Mio.) und der Jahresüberschuss um 50% auf EUR 0,6 Mio. (Vj: 0,4 Mio.).

Alle operativen Gesellschaften des Konzerns haben im Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Jahresüberschuss abgeschlossen. Der Auftragsbestand zum Stichtag 31.12.2023 betrug EUR 10,7 Mio. (Vj: EUR 14,0 Mio.) und liegt damit auch einem guten Niveau.

Insgesamt übertrifft die Gesellschaft mit dieser Umsatz- und Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen, die lediglich eine moderate Verbesserung von Umsatz und Ergebnis vorsahen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 sind eine Ausweitung des Großkundengeschäfts und der Markensortimente sowie insbesondere des eigenen E-Commerce Geschäfts geplant. Daher prognostiziert der Vorstand auch für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen erneuten Umsatzzuwachs sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses.

Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes im April 2024 unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, http://www.unitedlabels.com

Investor Relations & Finanzmedien: Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, T +49 2983 908121, M +49 170 2939080, meister@meisterconsult.com

(Ende)

Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2024 07:30 ET (11:30 GMT)