NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG nach Treffen mit dem Management und einem Kapitalmarkttag von 103 auf 108 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei positiv überrascht, wie gut der neue Elektro-Macan des Sportwagenbauers bei den US-Händlern angekommen sei, mit denen er gesprochen habe. Dies gelte auch für die Bundesstaaten, in denen die Durchdringung mit Elektroautos gering sei./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAG9113

