© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.



Die USA machen Ernst mit der Stärkung der heimischen Chip-Industrie. Branchenführer TSMC wird mit Milliarden angelockt und zieht in Arizona eine weitere Fabrik hoch.Wie die US-Regierung und der taiwanesische Konzern am Montag bekanntgaben, soll der weltweit führende Chiphersteller mit 6,6 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS Act gefördert werden sowie Darlehen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Diese finanzielle Unterstützung soll den Bau von Fabriken in Arizona fördern und somit Präsident Joe Bidens Bemühungen um eine Erhöhung der inländischen Produktion kritischer Technologien vorantreiben. "Fortschrittlichste Halbleiterchips der Welt" - made in USA Im Rahmen der vorläufigen Vereinbarung …