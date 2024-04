© Foto: Robert Kneschke - picture alliance / Zoonar



Nach einer drei Wochen andauernden Kursschwäche starten Bitcoin und Co. schwungvoll in die Handelswoche. Stehen Kryptowährungen vor dem nächsten Rallyeschub?Kurse von fast 74.000 US-Dollar konnte die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin, Mitte März erzielen. In den vergangenen drei Wochen allerdings schien die Bullen der Mut zu verlassen. Sinkende Kurse waren die Folge, vor allem die Aktie von Microstrategy traf es mit Verlusten von 28 Prozent gegenüber dem Allzeithoch hart. Bitcoin startet schwungvoll - und überwindet Widerstand Zum Start in die neue Handelswoche zeigen sich Bitcoin, Etherum und Co. aber gut aufgelegt, Bitcoin hat die Marke von 72.000 US-Dollar …