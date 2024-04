Wien (www.fondscheck.de) - Salm-Salm & Partner und Rhein Asset Management betreuen in Summe rund drei Milliarden Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Einen guten Teil davon werde künftig die neue Tochterfirma Sara Fund Management verantworten.Die beiden Vermögensverwalter Salm-Salm & Partner und Rhein Asset Management hätten das Joint-Venture Sara Fund Management gegründet. Die Firmen würden jeweils 50 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft halten, habe Geschäftsführer Matthias Schäfer auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...