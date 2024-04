Nasdaq Helsinki Ltd: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from 9 April 2024, the market segment for the instruments specified below will change as specified below. Instrument ISIN New Segment BEAR BANKS X3 NORDNET F2 SE0021748589 HEL Leverage Certificates BEAR BANKS X5 NORDNET F2 SE0021748571 HEL Leverage Certificates BEAR ENERGY X3 NORDNET F2 SE0021748597 HEL Leverage Certificates BEAR ENERGY X5 NORDNET F2 SE0021748605 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X10 NORDNET F SE0021748860 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X12 NORDNET F SE0021748878 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X15 NORDNET F SE0021748886 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X18 NORDNET F SE0021748894 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X2 NORDNET F SE0021748811 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X20 NORDNET F SE0021748902 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X3 NORDNET F SE0021748829 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X4 NORDNET F SE0021748837 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X5 NORDNET F SE0021748845 HEL Leverage Certificates BEAR FTSE 100 X8 NORDNET F SE0021748852 HEL Leverage Certificates BEAR HEALTHCARE X5 NORDNET F2 SE0021748613 HEL Leverage Certificates BEAR OMX X12 NORDNET F16 SE0021748530 HEL Leverage Certificates BEAR OMX X15 NORDNET F19 SE0021748555 HEL Leverage Certificates BEAR OMX X18 NORDNET F23 SE0021748563 HEL Leverage Certificates BEAR OMX X20 NORDNET F19 SE0021748548 HEL Leverage Certificates BEAR OMXSMALLCAP SE X2 NORDNET F SE0021748951 HEL Leverage Certificates BEAR OMXSMALLCAP SE X3 NORDNET F SE0021748969 HEL Leverage Certificates BEAR OMXSMALLCAP SE X4 NORDNET F SE0021748977 HEL Leverage Certificates BEAR OMXSMALLCAP SE X5 NORDNET F SE0021748985 HEL Leverage Certificates BEAR RESOURCES X5 NORDNET F2 SE0021748639 HEL Leverage Certificates BEAR TECHNOLOGY X3 NORDNET F2 SE0021748654 HEL Leverage Certificates BEAR TECHNOLOGY X5 NORDNET F2 SE0021748647 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X10 NORDNET F SE0021748761 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X12 NORDNET F SE0021748779 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X15 NORDNET F SE0021748787 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X18 NORDNET F SE0021748795 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X2 NORDNET F SE0021748712 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X20 NORDNET F SE0021748803 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X3 NORDNET F SE0021748720 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X4 NORDNET F SE0021748738 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X5 NORDNET F SE0021748746 HEL Leverage Certificates BULL FTSE 100 X8 NORDNET F SE0021748753 HEL Leverage Certificates BULL OMX X4 NORDNET F SE0021748522 HEL Leverage Certificates BULL OMXSMALLCAP SE X2 NORDNET F SE0021748910 HEL Leverage Certificates BULL OMXSMALLCAP SE X3 NORDNET F SE0021748928 HEL Leverage Certificates BULL OMXSMALLCAP SE X4 NORDNET F SE0021748936 HEL Leverage Certificates BULL OMXSMALLCAP SE X5 NORDNET F SE0021748944 HEL Leverage Certificates BULL REALESTATE X3 NORDNET F2 SE0021748670 HEL Leverage Certificates BULL REALESTATE X5 NORDNET F2 SE0021748662 HEL Leverage Certificates BULL RESOURCES X5 NORDNET F2 SE0021748621 HEL Leverage Certificates TRACKER CO2 NORDNET F SE0021749009 HEL Tracker Certificates TRACKER OMXSMALLCAP SE NORDNET F SE0021748993 HEL Tracker Certificates Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1210634