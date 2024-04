Wie wird der Maklermarkt in Zukunft aussehen? Welche Trends sind zu verzeichnen? Und was bedeutet die Konsolidierungsphase im Maklermarkt für die Versicherungsbranche insgesamt? Diese und weitere Fragen nimmt der Digitalkongress "Vermittlermarkt im Wandel" am 23.04.2024 genauer unter die Lupe. Im Vermittlermarkt zeichnen sich einschneidende Veränderungen ab. Zurückzuführen ist dies auf unterschiedliche Ursachen, u. a. das Durchschnittsalter der Versicherungsmakler oder den gesteigerten Investitionsbedarf ...

