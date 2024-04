Nach anfänglichen Kursverlusten hat die Traton-Aktie in der vergangenen Woche wieder die Kurve gekriegt und ein Wochenplus von rund sieben Prozent verbuchen können. Auch in dieser Woche setzt sich der Aufwärtstrend fort und die Aktie erreicht ein neues Allzeithoch.Die Traton-Aktie hat am heutigen Montag erfolgreich das März-Hoch überwunden und ist gleichzeitig aus einer Untertassenformation ausgebrochen. Grund dafür dürften vor allem die jüngsten positiven Analystenstimmen gewesen sein (DER AKTIONÄR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...