An der Börse herrscht Partystimmung, viele Aktien und etliche Indizes klettern von Hoch zu Hoch. Doch JPMorgan-Chase-CEO Jamie Dimon traut dem Braten nicht mal annähernd. In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre zählt Dimon einige Risiken auf. Zum Beispiel könnten die Zinsen komplett durch die Decke gehen.Dimon hält einen anhaltenden Inflationsdruck für möglich, ausgelöst unter anderem durch Haushaltsdefizite und militärische Konflikte. Zudem könnte es künftig höhere Energiekosten geben, verursacht ...

