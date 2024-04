LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Die von dem Konsumgüterhersteller vorgeschlagenen wesentlichen Management-Vergütungsleistungskennzahlen stellten eine große Verbesserung dar, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Das obere Management dürfte damit einen höheren Anreiz haben, das Ergebniswachstum je Aktie voranzutreiben, aktuelle statt konstante Wechselkurse zu berücksichtigen und letztendlich eine überdurchschnittliche Aktienkursentwicklung zu erzielen. Die Hauptversammlung am 1. Mai sei ein wichtiges Ereignis in diesem Zusammenhang./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken