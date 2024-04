NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Aktien befinden sich zudem weiter auf der Auswahlliste "Top 30 Global Ideas" für 2024. Der Industriekonzern sei in den letzten 10 bis 15 Jahren zu einem einfacheren Unternehmen geworden, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Analyse zeige, dass das Wachstum und die Margen von Siemens über den gesamten Zyklus hinweg über denen des Sektors liegen und dass der Konzern in Abschwungphasen zu den widerstandsfähigsten gehört. Dies lasse sich nicht mit dem anhaltenden Bewertungsabschlag zur Branche vereinbaren./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken