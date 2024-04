Zürich (ots) -Sie finden den publizierten Jahresbericht der Ombudsstelle der Schweizer Reisebranche vor.Das Jahr 2023 war für den Ombudsman ein insgesamt eher ruhiges Jahr, was sich zusätzlich in der ähnlichen Anzahl an verarbeiteten Fällen im Vergleich zum Jahr 2022 zeigt.Wie üblich finden Sie im Bericht Statistiken und eine Anzahl an Beispielen von eingereichten Fällen im vergangenen Jahr.Mit diesem Bericht verabschiedet sich der momentane Ombudsman, Franco Muff, da er ab Juni die Leitung an den Nachfolger, Walter Kunz, delegieren wird. Nach mehr als zehn Jahren bei der Ombudsstelle, geht Franco Muff in Pension.Pressekontakt:Franco MuffOmbudsman der Schweizer ReisebrancheEtzelstrasse 428038 Zürichfranco.muff@ombudsman-touristik.chTel. 044 485 45 35Original-Content von: Ombudsman der Schweizer Reisebranche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004597/100917978