Recht hat sie, die Gerda (Holzinger-Burgstaller), denke ich mir heute beim 12 Minutes Europe-Festival in der österreichischen Wirtschaftskammer. "In Österreich liegen 230 Milliarden an privaten Anlagen am Sparbuch, dieses Geld gilt es nutzbar zu machen für die grüne Transformation", sagt die CEO der österreichischen Erste Bank. Ich bin da ganz Gerdas Meinung. Wir brauchen eine Kampagne für den Kapitalmarkt ...

