Wien (www.fondscheck.de) - Der Fondsableger des französischen Versicherers AXA kauft das US-Investmenthaus W Capital Management, so die Experten von "FONDS professionell".Damit würden die Pariser ihre Plattform für alternative Anlagen ausbauen. Die Gesellschaft sei damit nicht allein.Der französische Fondsanbieter AXA Investment Managers (AXA IM) und die US-Investmentboutique W Capital Management hätten eine Übernahmevereinbarung getroffen. Demnach solle die auf den Private-Equity-Markt spezialisierte US-Gesellschaft im Laufe des zweiten Quartals unter das Dach von AXA IM Prime schlüpfen. In diesem Bereich hätten die Franzosen ihre Expertise in alternativen Anlagen wie Private Equity, Private Debt oder Infrastruktur gebündelt. W Capital Management sei unter dem Namen W Capital Partners (WCP) aktiv. ...

