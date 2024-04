Der QED-Dienst ist der schnellste von der NYSE/Nasdaq zur TMX

Quincy Data hat den schnellsten Marktdatendienst zwischen den größten US-amerikanischen und kanadischen Aktienbörsen lanciert. Der QED-Dienst von Quincy mit extrem niedriger Latenzzeit überträgt jetzt ausgewählte Inhalte von über 200 Aktien und ETFs von NYSE-Arca und Nasdaq an das TMX-Datenzentrum in Markham, Ontario. Die Latenzzeit vom NYSE-Rechenzentrum in Mahwah, NJ, nach Markham liegt bei weniger als 1,755 Millisekunden (ms) in eine Richtung. Die Latenzzeit von der Nasdaq in Carteret, NJ, zur TMX beträgt weniger als 1,940 ms in eine Richtung.

"Die Nutzer von Marktdaten mit extrem niedriger Latenzzeit hatten in Toronto jahrelang nur eine Option", sagte Quincy Data-Mitbegründer Stephane Tyc. "Wir freuen uns, allen Marktteilnehmern in Toronto nun die schnellsten börsenübergreifenden Marktdaten auf Basis gleicher Wettbewerbsbedingungen anbieten zu können."

Der neueste Dienst von Quincy Data unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die kanadischen Marktteilnehmer. Für die kommenden Monate planen Quincy und das Schwesterunternehmen McKay Brothers, ihre Marktdaten und privaten Bandbreitendienste auf das Equinix-TR2-Rechenzentrum in Toronto auszuweiten. Außerdem plant Quincy Data, im Laufe des Jahres 2024 ausgewählte TMX-Daten in New Jersey zu vertreiben.

Quincy Data stellt weltweit ein umfangreiches Portfolio an Marktdaten mit geringer Latenz zur Verfügung. Diese Dienste beinhalten sowohl Wireless-Only- als auch Hybrid-Wireless-Glasfaser-Optionen. Das Unternehmen bedient insgesamt zweiundzwanzig der größten Handelsplätze der Welt und verteilt Daten von siebzehn der wichtigsten Börsen der Welt.

Über Quincy Data McKay Brothers:

Quincy Data und McKay Brothers sind die weltweit führenden Anbieter von Technologie für Marktdaten mit extrem niedriger Latenzzeit und drahtloser Infrastruktur. Die Unternehmen unterstützen die anspruchsvollsten und erfolgreichsten Handelsunternehmen, die auf den globalen Finanzmärkten aktiv sind. Quincy Data startete den QED-Marktdatendienst im Jahr 2012 und übermittelte ausgewählte Futures-Daten von Illinois nach New Jersey. Die Dienste beider Unternehmen sind kontinuierlich gewachsen und decken heute die wichtigsten Finanzzentren in Nordamerika, Europa und Asien ab. Die meisten Dienste von Quincy und McKay bieten die niedrigste verfügbare Latenzzeit. Vor allem aber bieten beide Unternehmen allen Kunden die beste Latenz für alle Dienste zu gleichen Bedingungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quincy-data.com und www.mckay-brothers.com

