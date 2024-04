Smartbroker Holding passt ihr Berichtswesen an veränderte Geschäftsstruktur mit zwei ergänzenden Standbeinen an: Ab sofort will man auf Monatsbasis den Kapitalmarkt über wichtige operative Kennziffern informieren. Erhöht natürlich den Druck auf die beiden Einheiten auch kurzfristig zu liefern. Wichtig für die nächsten Monate - lässt aber aktuell den Kurs der Smartbroker Aktie unbeeindruckt. Oder wie man in den spannenden aktuellen wohl KI-geprägten Beiträgen über die Aktie lesen kann: "Derzeit notiert die Aktie -49,83 % unter ihrem 52-Wochen Hoch und +3,14 % über ihrem 52-Wochen Tief. Der aktuelle ...

